Calciomercato, Perisic lascia l’Inter: è un giocatore del Tottenham

Inizia a muoversi anche il calciomercato delle altre squadre, soprattutto dei parametro sero. Infatti è ufficiale l’addio di Perisic all’Inter. Simone Inzaghi dunque dovrà fare a meno del giocatore croato nella prossima stagione.

Ad annunciare l’acquisto dell’esterno è stato lo stesso club inglese con un post arrivato sui propri canali social.

✍️ We are delighted to announce the transfer of Ivan Perišić.

Welcome to Spurs, Ivan! 💙

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 31, 2022