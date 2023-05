Calciomercato, parla l'agente di Rugani: «Lazio? Ne abbiamo parlato, ma...»

Davide Torchia, agente del giocatore bianconero, ha parlato del futuro del suo assistito, in ottica Lazio

Intervistato da TvPlay, Davide Torchia, l’agente di Daniele Rugani, ha parlato del futuro del suo assistito, finito spesso nel radar della Lazio.

LE PAROLE- Se n’è parlato spesso soprattutto a livello mediatico. Evidentemente qualcuno ha fatto un certo tipo di ragionamento pensando che se Sarri avesse bisogno di un difensore per la Lazio avrebbe chiesto al presidente Lotito di comprare Rugani ma posso dire con sincerità che mai nessuno della società biancoceleste mi ha contattato personalmente. Poi se hanno parlato con la Juventus non sono in grado di dirlo. A noi non è mai stato comunicato nulla