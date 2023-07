Calciomercato, Nzola: l’attaccante accostato alla Lazio piace all’Inter

Nzola, l’attaccante dello Spezia è finito nel mirino del club nerazzurro dopo essere stato accostato nelle scorse settimane anche alla Lazio

Nonostante la retrocessione con lo Spezia, Nzola è finito nel mirino di alcuni club tra cui anche le big ovvero la Lazio in passato e adesso anche l’Inter. Secondo quanto riporta Sky Sport i nerazzurri perso Lukaku, vogliono regalare un altro attaccante ad Inzaghi e l’attaccante dei liguri è stato individuato come giocatore perfetto, ma non solo perchè oltre a lui l’Inter segue Taremi, Morata e anche Balogun del Reims.