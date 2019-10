Calciomercato, non solo la Lazio su Amrabat: pronto l’assalto della Fiorentina

La Fiorentina sarebbe disposta a sferrare l’attacco per Amrabat a gennaio: sul giocatore del Verona anche la Lazio

L’ottimo inizio stagionale di Sofyan Amrabat con il Verona ha fatto sì che altre squadre di Serie A gli mettessero gli occhi addosso. Come anticipato, nella giornata di ieri si è parlato di un sondaggio da parte della Lazio, che però non sarebbe stata l’unica società a muoversi. Secondo quanto riporta gazzetta.it, infatti, la Fiorentina sarebbe disposta a sferrare l’attacco a gennaio. Montella è rimasto impressionato dalle sue qualità, e Pradè non vuole perdere tempo per acquistare il cartellino del calciatore al Verona in prestito dal Bruges con diritto di riscatto.