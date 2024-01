Calciomercato Napoli, nuovo acquisto per Mazzarri in vista della Lazio: è ufficiale

Calciomercato Napoli, a pochi giorni dalla gara contro la Lazio di campionato il tecnico può usufruire di un nuovo arrivo

Oltre la Supercoppa il Napoli lavora anche per il calciomercato, con la dirigenza che vuole garantire a Mazzarri i rinforzi adeguati per il proseguo. Il club azzurro ha ufficializzato in questi minuti l’arrivo dal Verona di Ngonge, il quale sarà a disposizione per la gara di campionato degli azzurri contro la Lazio