Muriqi in uscita, la Lazio studia la partenza del giocatore

Calciomercato Lazio, Muriqi in uscita: l’attaccante sogna il ritorno al Fenerbahçe, la Lazio studia la partenza del giocatore

9 presenze e 203 minuti giocati. È questo il minutaggio messo sulle gambe da Muriqi sotto la guida di Sarri: neppure con il Comandante ha trovato lo spazio che voleva. Come riportato dal Corriere dello Sport, il ragazzo vorrebbe tornare a giocare al Fenerbahçe – volontà avallata dalla moglie, con like e stories dedicato al club gialloblu -.

Stando sempre a quanto riferito dal quotidiano, la Lazio starebbe studiando una soluzione per farlo partire anche in prestito (e non solo ai turchi) e farlo giocare.