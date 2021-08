Calciomercato, l’ex Lazio Morrison riparte dal Derby County

L’ex Lazio Ravel Morrison riparte dal Derby County: nuova avventura in Inghilterra quindi per il centrocampista ormai 28enne

Ancora un’avventura in Inghilterra per Ravel Morrison. Il centrocampista ex Lazio, una vera e propria meteora in biancoceleste, è ufficialmente un nuovo giocatore del Derby County.

«Ravel Morrison ha firmato un contratto di un anno con noi e indosserà la maglia 𝟏𝟏», questo il comunicato del club, che milita in Championship, ossia la Serie B inglese. Insomma, dopo gli olandesi dell’ADO Deen Haag, un’altra opportunità per il 28enne, che può davvero essere considerato un talento inespresso e mai esploso.