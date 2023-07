Calciomercato, Marcos Antonio: un club brasiliano vuole l’ex Shakhtar

Calciomercato, secondo quanto riportano i quotidiani brasiliani il calciatore è finito nel mirino del Santos: tutti i dettagli

La Lazio oltre gli acquisti deve fare attenzione anche alle possibili cessioni, e Marcos Antonio è finito nella lista di un club brasiliano. Secondo quanto riporta il quotidiano Uol, il Santos avrebbe messo gli occhi sull’ex Shakhtar il quale però preferirebbe rimanere ancora alla Lazio, oppure giocare per un club europeo.

L’idea dei biancocelesti sarebbe quella di inserire il calciatore per arrivare a Marcos Leonardo, ma come spiegato in precedenza non c’è la volontà di Marcos Antonio.