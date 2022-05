Leiva, futuro in Brasile? Due club sulle sue tracce

Il futuro di Leiva non sarà alla Lazio, ma sempre nel calcio. Il Botafogo e l’tletico Mineiro sono sulle sue tracce

Il percorso di Leiva con la Lazio si è chiuso con la gara contro il Verona, ma per lui non è ancora tempo di appendere gli scarpini al chiodo. Ha voglia di continuare a giocare e gli scenari aperti sono molteplici: come riporta ESPN, infatti, sarebbero due i club interessati.

Oltre al Gremio, squadra a cui è profondamente legato, ci sarebbero anche il Botafogo e l’Atletio Mineiro. Occhio, però, anche ad Inzaghi…