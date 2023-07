Calciomercato Lazio, Zielinski: il Napoli chiede 25 milioni – la risposta di Lotito

Calciomercato Lazio, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio il Napoli avrebbe fissato il prezzo per il polacco: la risposta di Lotito

Uno dei calciatori che segue la Lazio per rinforzare la rosa di Sarri è Zielinski, individuato come il calciatore ideale per il reparto offensivo biancoceleste. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il Napoli ha fissato il prezzo per l’ex Empoli ossia di 25 milioni, ma per il momento Lotito considera troppo alta la cifra richiesta dal club partenopeo.