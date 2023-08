Calciomercato Lazio, sfuma definitivamente il colpo? La conferma: «Sì, è svanito». I biancocelesti avrebbero mollato la pista

I contatti tra il calciomercato Lazio e la Dinamo Mosca per Zakharyan sarebbero terminati. Sport Express, in più, ha riportato dichiarazioni di Angelo Fabiani, diesse in pectore. La domanda era “è vero che il trasferimento di Zakharyan alla Lazio è svanito?”. “Sì, lo è”, sarebbe stata la risposta. Il gioiellino russo era stato individuato dalla società, ma anche per lui Sarri aveva detto no.

Era un no condizionato. No come sostituto di Milinkovic, sì come investimento su cui lavorare. Zakharyan ha 20 anni, ha brillato nella Premier russa, non ha esperienza internazionale. Sarri fatica a pensare di poterlo inserire nella Lazio vicecampione d’Italia e da Champions. Potrebbe andare al Chelsea via Strasburgo.