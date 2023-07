Calciomercato Lazio, Zaha: il calciatore è seguito anche da un altro club di A

Calciomercato Lazio, oltre al club biancoceleste sul giocatore ci sarebbe anche l’interesse del Napoli campione d’italia

Uno degli obiettivi di di questo calciomercato della Lazio per l’attacco è Zaha, il quale è stato individuato dal club come giocatore ideale per dare respiro a Immobile. Secondo quanto riporta il giornalista del The Guardian ovvero Ed Aarons, sul calciatore non ci sarebbero solo i biancocelesti ma anche il Napoli, Galatasaray e Psg.

Da ricordare però che oltre a Zaha, la Lazio segue con attenzione Berardi e anche Politano.