Calciomercato Lazio, Zaha: il calciatore è ad un passo dal Fenerbahce

Calciomercato Lazio, secondo quanto riportano i media turchi il calciatore sarebbe ad un passo dal vestire la maglia del Fenerbahce

Uno dei nomi accostati in queste settimane per il calciomercato della Lazio, è Zaha il quale era individuato come vice Immobile. Secondo quanto riporta Sabuncuoğlu giornalista turco, il calciatore sarebbe ad un passo dal vestire la maglia del Fenerbahce, con le parti che in serata hanno avuto l’ultimo incontro per limare gli ultimi dettagli.