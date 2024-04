Calciomercato Lazio, Zaccagni resta in orbita Juve: c’è stato anche un incontro. Le ultime sulla situazione intorno al giocatore

Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, nei giorni scorsi c’è stato un incontro tra Zaccagni e la Juve, le condizioni sono quelle di un ingaggio da 3,5 milioni a stagione più bonus per un triennale con opzione.

Non c’erano margini per un suo trasferimento a gennaio, infatti è rimasto a Roma, mentre la Juve si sarebbe potuta materializzare in vista della prossima estate quando Zaccagni sarà a un anno dalla scadenza del contratto con la Lazio. Ferma da tempo la trattativa per il rinnovo con il club biancoceleste, quando sarà il momento la Juve si presenterà dalla Lazio con un’offerta legata alla scadenza contrattuale. Le cose potrebbero cambiare soltanto se la Lazio rilanciasse nelle prossime settimane con l’offerta che dalla scorsa estate non ha ancora fatto al giocatore.