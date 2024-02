Calciomercato Lazio, Zaccagni primo obiettivo della Juve: così Giuntoli lavora per strapparlo a Lotito. Tutti i dettagli

C’è Mattia Zaccagni per l’attacco della Juve . Secondo quanto scrive Tuttosport, l’esterno della Lazio, in scadenza nel 2025, sarebbe stato individuato come l’ideale sostituto di Chiesa in caso di addio dell’ex viola a fine stagione.

Proprio la Fiorentina è la rivale più accreditata dei bianconeri nella corsa alla firma del giocatore, che non ha ancora rinnovato con la Lazio nonostante le promesse di Lotito degli scorsi mesi. La spaccatura con l’agente non è ancora stata ricucita e in questo Giuntoli potrebbe infilarsi per regalare ad Allegri (o a chi per lui) un rinforzo.