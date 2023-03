Calciomercato Lazio, in Olanda la certezza: Xavi Simons sarà biancoceleste. Il talento del PSV può arrivare in estate

Il Corriere dello Sport questa mattina riprende indiscrezioni in Olanda che vorrebbero Xavi Simons alla Lazio in estate.

Il giornalista di Espn Cristian Willaert ha parlato di un potenziale scenario di calciomercato Lazio che spingerebbe il talento 19enne olandese verso la Capitale qualora il PSV Eindhoven non dovesse qualificarsi per la Champions League. «Il Psg – ha detto Willaert – si riprenderà Simons pagando la clausola di 12 milioni, dandone 4 al giocatore al momento della firma e altri 4 al suo agente. Poi lo presterà a un altro club, come la Lazio per esempio».