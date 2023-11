Calciomercato Lazio, torna di moda lui a centrocampo: darebbe centimetri alla mediana

Si infiamma il calciomercato della Lazio, torna di moda un vecchio pupillo a centrocampo che andrebbe a dare centimetri alla mediana

Non solo il sogno Colpani dal Monza, la Lazio continua a lavorare per quanto riguarda il calciomercato in entrata. Come riportato stamane da Il Messaggero, Mats Wieffer sarebbe un altro dei possibili profili ad essere carambolati sulla scrivania di Claudio Lotito ed il suo staff.

Il talento del Feyenoord rimane quindi sotto i riflettori. Un suo possibile arrivo, si legge, andrebbe a regalare centimetri (l’olandese misura la bellezza di 1.90) e ordine alla mediana si Maurizio Sarri.