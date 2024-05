Calciomercato Lazio, voci dall’Argentina: i biancocelesti su un giovane terzino del San Lorenzo. I dettagli

Secondo quanto riporta il portale argentino Elcrackdeportivo.com, ci sarebbe anche la Lazio in corsa per il terzino classe 2004, Agustín Giay, in forza al San Lorenzo.

Il giocatore non rinnoverà il suo contratto e le pretendenti in Europa sembrano aumentare ogni giorno che passa. Sul calciatore ci sarebbero anche Genoa, Udinese, Inter, Fiorentina e Atalanta