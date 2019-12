Calciomercato Lazio, Vignato monitorato da una big d’Europa

Vignato sotto i riflettori del Barcellona. Il pupillo del Chievo che tanto piace alla Lazio, ha una pretendente in più…

Non solo la Lazio. Emanuel Vignato è stato più volte accostato al club biancoceleste, soprattutto a ridosso della chiusura della scorsa finestra di mercato. Il giovane trequartista del Chievo è corteggiato da molte squadre della Serie A… e non solo.

Dalla Spagna, infatti, rimbalza la notizia che anche il Barcellona avrebbe adocchiato il classe 2000: Eric Abidal, dirigente blaugrana, è stato in Italia per seguire Koulibaly e Fabian Ruiz e non gli sarebbe sfuggito anche Vignato. Il ragazzo è inoltre in scadenza con il Chievo e le possibilità di rinnovo sono davvero remote…