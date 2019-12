Lazio a lezione di primo soccorso, Lotito: «Siamo il primo club con quest’iniziativa»

Oggi a Formello il primo corso sulle manovre di soccorso. La Lazio sposa la cultura della protezione della vita

Non si smette mai d’imparare, soprattutto se si tratta della salvaguardia della vita. Nel corso della giornata, il Dott. Ivo Pulcini, l’Onlus «Un cuore per tutti, tutti per un cuore» e la Squiccini Resque srl sono intervenuti nel centro sportivo biancoceleste per parlare di manovre di sicurezza cardiopolmonari adulto-pediatrico con abilitazione all’uso del defibrillatore.

Ad ascoltarli, i tesserati della prima squadra e della Lazio Women. L’evento nasce in modo tale che lo sport possa contare, in casi estremi, sull’intervento dei protagonisti in modo pronto e capace. La Lazio, come ente morale, promuove un percorso di valore etico e sociale.

Durante la formazione di certificazione BLSD e PBLSD (Basic Life Support and Defibillation), con l’ausilio di istruttori medici, infermieri e operatori del 118, ha preso parola il Presidente Claudio Lotito: «È importante svolgere questo tipo di iniziative perché può capitare di trovarsi in situazioni difficili. Se una persona è preparata può aiutare se stesso ed anche chi ha bisogno. Dando seguito ad un percorso, attuato tramite una serie di iniziative, teso al miglioramento ed alla specializzazione della nostra società abbiamo voluto organizzare questo evento affinché si potesse costruire una preparazione utile ad affrontare situazioni simili. Siamo il primo Club in Italia a dare inizio a quest’iniziativa».

A fine lezione, si è espresso il capitano Senad Lulic ai microfoni di Lazio Style Radio: «Al giorno d’oggi è fondamentale saper salvare una vita, un evento come questo rappresenta un aiuto per tutti noi. È molto importante sapere come comportarsi in casi di emergenza».

Ha voluto dire la sua anche il pilastro della difesa laziale Francesco Acerbi, sempre in prima linea per certe iniziative: «Questo evento è importante perché ciò che si apprende in queste occasioni potrebbe rivelarsi utile in qualsiasi giorno. Ed è fondamentale poter salvare una vita, c’è bisogno di poco tempo per apprendere queste tecniche e può rappresentare un contributo importante per il prossimo».