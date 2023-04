Calciomercato Lazio, Sarri ha scelto lui come vice-Immobile

Calciomercato Lazio, in caso di qualificazione alla prossima Champions League Sarri vuole Pinamonti come vice Immobile

Come riportato dal Corriere dello Sport edizione romana, Maurizio Sarri ha ben chiaro il nome del vice Immobile da acquistare nel prossimo calciomercato Lazio.

In caso di qualificazione alla prossima Champions League, il tecnico ha chiesto a Lotito Andrea Pinamonti. L’attaccante, riscattato dal Sassuolo per 20 milioni di euro, ne chiede 25 per lasciarlo partire. L’ingaggio da 2 milioni di euro invece non sarebbe un problema per il club biancoceleste.