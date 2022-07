Calciomercato Lazio, vice Immobile: presa una decisione su Mertens. Le ultime

Calciomercato Lazio: i biancocelesti non hanno perso di vista Mertens per l’attacco e avrebbero preso una decisione sul belga

Oltre ai colpi in difesa e tra i pali, la Lazio lavora anche sull’attacco nonostante il fresco arrivo di Matteo Cancellieri. Sarri vuole un vice Immobile e con Dries Mertens è in costante contatto. Vanno però prima piazzati Muriqi, che piace sempre a Maiorca e Hull City, e Raul Moro che andrà in prestito a giocare.

E così, come riportato da Il Messaggero, i biancocelesti hanno preso una decisione su Mertens: sarà ancora “libero”, se ne riparlerà in un secondo momento quando la Lazio avrà sistemato le uscite in attacco.