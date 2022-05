Giordano: «Immobile non si può dare per scontato. Bonazzoli come vice...»

Per i microfoni di Radiosei, l’ex centravanti della Lazio, Bruno Giordano, ha parlato del vice Immobile per la prossima stagione

«La Lazio ha bisogno anche di rinforzi offensivi. Non dobbiamo dar per scontato che ogni anno Immobile faccia 30 gol. Se dovesse farne 20, per la Lazio significherebbe avere molti punti in meno. Bisogna rinforzare le seconde linee, pensare che Pedro stesso avrà un anno in più. Vediamo quello che succederà con gli esuberi di rientro dai prestiti, magari con la cessione di alcuni di loro, potresti permetterti qualche acquisto intelligente in Serie A. Penso a Bonazzoli della Salernitana. Giocatore di qualità, mancino, che sicuramente piace a Sarri anche perché sa giocare a calcio e fraseggiare con i compagni. Bisogna prestare attenzione alla situazione vice Immobile, non si può arrivare al momento in cui Ciro non sarà più al top senza avere la necessaria copertura. Pinamonti sarebbe il top, ma costa molto. Prendere un giovane del quale si intravede un talento speciale, può permetterti di costruirti in casa il nuovo centravanti. Cabral? Ci può stare nelle rotazioni, ma non è quello il ruolo».