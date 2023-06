Calciomercato Lazio, spunta l’alternativa a Pinamonti: Sarri ha indicato quel giocatore

Calciomercato Lazio, Pinamonti resta in pole per il ruolo di vice Immobile ma spunta anche l’alternativa: a Sarri piace Marcos Leonardo

Il calciomercato Lazio comincia a prendere lentamente forma. Come riferito dal Corriere dello Sport, se non dovesse andare in porto la trattativa con il Sassuolo per Pinamonti, primo obiettivo del club per il ruolo di vice Immobile, sarebbe già pronta l’alternativa.

A Sarri piace moltissimo Marcos Leonardo, gioiello del Santos classe 2003 valutato 20 milioni di euro.