Calciomercato Lazio, via Strakosha e Reina: rivoluzione tra i pali

Calciomercato Lazio: a fine stagione i biancocelesti diranno addio a Strakosha e Reina, in porta sarà quindi rivoluzione

Tra i reparti da rifondare dalla Lazio in estate c’è anche la porta. Strakosha e Reina andranno via quasi sicuramente e così tra i pali ci sarà bisogno di una vera e propria rivoluzione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome in cima alla lista dei biancocelesti è sempre quello di Marco Carnesecchi, questa stagione alla Cremonese ma in prestito dall’Atalanta.

Il portiere dell’Under 21 costa però tanto e allora la Lazio potrebbe virare su Sergio Rico del PSG, anche lui tra i preferiti di Sarri. Per il ruolo di numero 12, invece, cresce l’ipotesi Ivan Provedel.