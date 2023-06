Sarri, comunicazione arrivata su Milinkovic: uno scenario non è assolutamente da escludere

Calciomercato Lazio, nel vertice di ieri è arrivata la comunicazione a Sarri su Milinkovic: il serbo può restare a scadenza

Come riporta Il Messaggero, nel vertice di calciomercato Lazio avvenuto ieri a casa di Maurizio Sarri tra il tecnico e la dirigenza biancoceleste un messaggio molto chiaro è arrivato al tecnico sulla questione Milinkovic-Savic.

In assenza di offerte congrue, con Lotito che non si smuove dalla richiesta di 40 milioni di euro nonostante la scadenza fissata al 2024, non è affatto escluso che il serbo rimanga a scadenza e sia regolarmente a disposizione di Sarri per la prossima stagione.