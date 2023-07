Sarri-Lotito, in scena il vertice: tutte le richieste del tecnico al presidente

Nel ritiro di Auronzo è andato finalmente il vertice di mercato tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito: le richieste del tecnico

Come riferito dal Corriere dello Sport, quella di ieri è stata una giornata importante per quanto riguarda il calciomercato Lazio.

Ad Auronzo, dopo l’arrivo di Lotito, è infatti andato in scena il tanto atteso vertice tra il patron e Sarri. Il tecnico è spazientito per la lentezza delle operazioni entrata visto l’arrivo del solo Castellanos. Il Comandante ha chiesto un’accelerata e soprattutto l’arrivo di Zielinski e Berardi in tempi brevi. A Lotito il compito di accontentare il mister anche se restano di base le incomprensioni sui profili richiesti e quelli proposti dal patron.