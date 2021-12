Calciomercato Lazio, torna di moda Vecino?

Vecino potrebbe lasciare l’Inter già nel mercato di gennaio ormai alle porte: tra le pretendenti c’è anche la Lazio?

Il mercato di gennaio è ormai alle porte. Tanti i giocatori che potrebbero essere protagonisti in questa sessione di riparazione. Uno dei nomi potrebbe essere quello di Vecino.

Secondo quanto rivelato da Gianluigi Longari, esperto di mercato di Sportitalia, tra le pretendenti per l’uruguaiano potrebbe esserci anche la Lazio.

#Inter tra i nomi in uscita resta quello di #Vecino. Il centrocampista ha estimatori in Italia e all’estero. Di recente è stato sondato l’interesse di #Roma e #Lazio nei suoi confronti. @tvdellosport — Gianluigi Longari (@Glongari) December 28, 2021

In realtà il centrocampo non sembra essere una priorità in questo mercato , ma non resta che attendere quel che accadrà.