Calciomercato Lazio, Vavro ed Escalante non torneranno: il difensore sarà riscattato dal Copenaghen, l’altro dall’Alaves

Mentre la Lazio si prepara alla volata finale di campionato, la dirigenza pensa al futuro: la squadra subirà una vera e propria rivoluzione e si dovrà pensare anche a ricollocare gli esuberi partiti in prestito e poi ritornati alla base.

Tra questi, però, non dovrebbero rientrare Vavro ed Escalante. Come riporta La Repubblica, infatti, il difensore sarà riscattato dal Copenaghen (circa 5 milioni) e il compagno dovrebbe rimanere all’Alaves. Nonostante la retrocessione della squadra, il centrocampista è stato uno dei protagonisti di questa stagione (5 gol) e, con tutta probabilità, rimarrà in Spagna.