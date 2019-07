Calciomercato Lazio, Vavro ad un passo: i dettagli

Calciomercato Lazio, Vavro è sempre più vicino alla Lazio: intesa di massima con il Copenaghen

Calciomercato Lazio – Dopo Adekanye, Jony e Lazzari, la Lazio è pronta a mettere a segno il suo quarto colpo di questa campagna acquisti. Come riporta Gianluca Di Marzio durante la trasmissione ‘Calciomercato l’Originale’ in onda su Sky Sport, il club biancoceleste avrebbe raggiunto un’intesa di massima con il Copenaghen per l’acquisto di Vavro. Ai danesi andranno 9 milioni di euro più uno di bonus. Il difensore slovacco invece firmerà un quadriennale da 1,4 milioni a stagione. La fumata bianca dovrebbe arrivare entro l’inizio della prossima settimana.