Calciomercato Lazio, Vavro ad un passo dall’Huesca: i dettagli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Lazio, si sblocca il mercato in uscita: Vavro è ad un passo dal ritorno all’Huesca. I dettagli

La Lazio è vicina a concretizzare la prima cessione del proprio calciomercato invernale. Come riportato da Radiohuesca.com infatti, Denis Vavro sarebbe ad un passo dal ritorno all’Huesca, nella seconda divisione spagnola.

Tare e Lotito avrebbero preferito cedere il calciatore ad una squadra con più visibilità ma l’esigenza di liberare spazio in rosa per far approdare i rinforzi voluti da Sarri ha di fatto reso velocissima la conclusione dell’operazione.