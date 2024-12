Calciomercato Lazio, nuova concorrente dalla Serie A per Valentin Gomez: le ultime

Calciomercato Lazio, il difensore del Velez è entrato nel mirino di un’altra squadra di Serie A. Aumenta la concorrenza

Il calciomercato Lazio ha una nuova concorrente per il difensore del Velez Valentin Gomez. Infatti, anche l’Inter è interessata al giocatore e lo sta tenendo d’occhio. Di seguito le parole dell’argentino sul suo futuro:

PAROLE– «Prima andrò in vacanza, penso di meritarmelo. Ho giocato tante partite durante l’anno. Poi vedrò che decisione prendere. La realtà è che mi piacerebbe continuare a crescere nel calcio europeo e vedere se esiste questa possibilità, se qualche club è disposto a venire a prendermi. Interessamento del River? Nessuno è riuscito a chiamarmi. Non so se mi ha fatto male, ma penso che non sia stato bello. Avevo già parlato con alcuni rappresentanti del River. Però è comprensibile anche perché in mezzo hanno licenziato l’allenatore e l’ho capito. Ma sarebbe stato logico che qualcuno mi avesse chiamato».