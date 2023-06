Calciomercato Lazio, un’ala per Sarri: ecco l’alternativa a Hudson-Odoi per l’attacco biancoceleste

Come riportato da Il Corriere dello Sport, non c’è solo il profilo di Callum Hudson-Odoi sul taccuino di Maurizio Sarri per l’attacco della Lazio.

Oltre al giocatore di proprietà del Chelsea, si valutano altri giocatori nel ruolo di ala: l’alternativa rimane Bryan Gil del Tottenham, in prestito al Siviglia. La richiesta è di 30 milioni.