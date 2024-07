Calciomercato Lazio, un SOLO dettaglio separa Immobile dal Besiktas: ecco QUALE. Lotito deve accettare QUESTA condizione. Le ultime

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, Ciro Immobile sarebbe ormai vicinissimo al Besiktas: stamattina è arrivato il contratto dal club turco e ora si aspetta solo il via libera del presidente Lotito.

L’attaccante della Lazio, infatti, nonostante la richiesta di 5 milioni di euro del club, ha chiesto al club capitolino di essere liberato per tutto quello che ha fatto nella sua avventura a Roma. Il Beskitas non vuole infatti pagare l’indennizzo. Il contratto per Immobile, comunque sarebbe di 6 milioni netti per due anni.