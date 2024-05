Calciomercato Lazio, un ex obiettivo biancoceleste nel mirino di due club di Ligue 1: i dettagli

Calciomercato Lazio, un giocatore che piaceva molto al club capitolino sarebbe finito nel mirino di ben due club francesi: i dettagli

Domenica la regular season si è conclusa per tutte le squadre di serie A e non solo, ed è già tempo di proiettarsi per i club al calciomercato estivo che verrà, tra queste anche la Lazio. Secondo quanto riporta il portale francese le10sport, torna in auge un vecchio nome seguito dal club biancoceleste per la sessione estiva di calciomercato ossia Alexsander del Fluminense, sul quale il club di Lotito stava lavorando a Gennaio per l’attacco del futuro.

Il sito francese spiega che il giovane brasiliano stavolta farebbe gola a ben due club transalpini, ovvero Monaco e Marsiglia. Il valore del suo cartellino è di 9 milioni di euro, cifra diversa rispetto i precedenti 15 richiesti nello scorso mercato invernale.