Calciomercato Lazio, un ex obiettivo biancoceleste LASCIA il suo club per trasferirsi in Arabia

Calciomercato Lazio, un ex obiettivo biancoceleste lascia il suo club e si trasferisce anche lui in Arabia: i dettagli

Il calciomercato della Lazio si è appena concluso ma non per l’Arabia, visto che le squadre avevano qualche giorno in più per assicurarsi i calciatori rispetto le squadre europee. Lo sa bene l’Al Itthiad che in questa sessione estiva si è assicurata un ex obiettivo biancoceleste ossia Mitaj accostato alla Lazio durante questi mesi