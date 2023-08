Calciomercato Lazio, un ex obiettivo biancoceleste ad un passo dal Bologna

Calciomercato Lazio, il club emiliano sarebbe ad un passo da un ex obiettivo dei biancocelesti: ecco di chi si tratta

Nella lunga lista di nomi finiti nel taccuino della Lazio per il calciomercato, era presente anche Ngonge il quale era stato individuato come l’ideale per rinforzare lo scacchiere di Sarri.

Secondo quanto viene riportato da Pedullà, il calciatore veronese è praticamente ad un passo dal Bologna, il quale prima ha fatto un sondaggio e ora ha avviato una trattativa con il club di Setti in fase di conclusione. Il club bolognese si tutela in caso di addio di Orsolini.