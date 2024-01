Calciomercato Lazio, un ex biancoceleste riparte dalla Spagna: i dettagli

Calciomercato Lazio, un giovane ex biancoceleste riparte dalla Spagna e a riportare la notizia è TMW: i dettagli

Il Calciomercato della Lazio non riguarda solo acquisti e cessioni, ma in qualche modo si ricongiunge anche con gli ex calciatori che hanno indossato almeno una volta la casacca biancoceleste. Questo è il caso di Alessio Miceli, il quale dopo la sua esperienza con Dordrecht riparte dalla Spagna dove lo attende il Logrones, formazione di terza serie del calcio spagnolo, fino al termine della stagione, come dimostrato dal club iberico in questo post social