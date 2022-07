Calciomercato Lazio, un club di Serie B interessato a Raul Moro: le ultime

Calciomercato Lazio: un club di Serie B avrebbe messo nel mirino Raul Moro che vorrebbe però restare in A

Raul Moro è uno dei giocatori sulla lista dei partenti della Lazio, tra quelli da mandare in prestito a giocare per fare esperienza. E sull’esterno offensivo spagnolo si sarebbe fatto avanti, nelle ultime ore, un club di Serie B.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, infatti, il Como avrebbe chiesto avrebbe chiesto informazioni su Raul Moro che ora starebbe valutando la destinazione. Le intenzioni del calciatore, però, sarebbero quelle di restare in Serie A; ma in assenza di altre offerte, la destinazione lombarda potrebbe essere l’unica strada per andare a giocare.