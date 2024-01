Calciomercato Lazio, un club di A anticipa i biancocelesti per Samardzic

Calciomercato Lazio, un club di serie A ha in pugno il calciatore friulano e trova l’accordo con l’Udinese

Uno dei nomi che sarà tra i protagonisti del calciomercato è Samardzic, il quale fra i club è seguito anche dalla Lazio. Secondo quanto viene riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto è stato raggiunto l’accordo tra il Napoli e l’Udinese, con l’incontro che è andato in modo positivo tra le parti e ciò rischia di far saltare un altro obiettivo per i biancocelesti.