Calciomercato Lazio, ultimo giorno di un freddo inverno. Molti tifosi tuonano: «Tanto rumore per nulla». I commenti social dei supporter capitolini

Come riporta Il Messaggero, molti tifosi capitolini si sono mostrati delusi dalla mancanza di nuovi rinforzi in questa sessione di calciomercato. Alcuni supporter della Lazio, infatti hanno tuonato sui social: “Tanto rumore per nulla come al solito” quasi rassegnati dalla situazione, e senza neanche aspettare le ore 20.00, chiusura ufficiale del mercato.