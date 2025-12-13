Calciomercato Lazio, occhi su un grande talento che i biancocelesti vogliono acquistare a gennaio

Calciomercato Lazio, occhi sul talento del Colonia. Alessandro Puzzo nel mirino dei biancocelesti: sfida a Bologna e Atalanta

Il Calciomercato Lazio guarda con grande attenzione ai giovani talenti europei e, secondo quanto riportato dal Financial Times in Germania, nelle ultime settimane sarebbe emerso un nuovo nome sul taccuino della dirigenza biancoceleste. Si tratta di Alessandro Puzzo, promettente trequartista italo-tedesco di proprietà del Colonia, considerato uno dei profili più interessanti della formazione U19 del club tedesco.

Classe 2007, Puzzo si è messo in evidenza grazie a prestazioni di alto livello nel campionato giovanile, attirando l’attenzione di diversi osservatori internazionali. Nel dettaglio, il giovane talento ha collezionato 17 presenze con la squadra U19 del Colonia, mettendo a segno 5 gol e fornendo 7 assist, numeri che testimoniano la sua incidenza offensiva e la capacità di fare la differenza negli ultimi metri. Qualità tecniche, visione di gioco e abilità nel muoversi tra le linee sono le caratteristiche principali che hanno acceso i riflettori sul suo nome.

All’interno delle strategie del Calciomercato Lazio, Puzzo rappresenterebbe un investimento in prospettiva, in linea con la politica del club di puntare su giovani di talento da valorizzare nel tempo. Il trequartista può agire alle spalle delle punte, adattandosi a più sistemi di gioco e offrendo soluzioni creative alla manovra offensiva.

La concorrenza, però, non manca. Oltre alla Lazio, anche altri club di Serie A come Bologna e Atalanta avrebbero manifestato interesse per il giocatore, pronti a inserirsi nella corsa per assicurarsi le sue prestazioni. A rendere l’operazione ancora più appetibile è la situazione contrattuale del calciatore: il suo accordo con il Colonia è in scadenza il prossimo giugno.

A partire dal prossimo mese, infatti, Alessandro Puzzo potrà firmare a parametro zero con una nuova squadra. Un dettaglio che rende il Calciomercato Lazio particolarmente attento all’evolversi della situazione, con l’obiettivo di anticipare la concorrenza e assicurarsi uno dei profili più interessanti del panorama giovanile europeo.

