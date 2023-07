Sarri, ultimatum a Lotito: ha 7 giorni di tempo per dare un segnale sul mercato

Calciomercato Lazio, Maurizio Sarri dà un ultimatum a Lotito: vuole almeno un paio di rinforzi entro una settimana

Come riporta Il Messaggero, non c’è un clima sereno in casa Lazio. Maurizio Sarri, nonostante il buon umore che ostenta, dentro ha un fuoco che arde e un grande malcontento per un mercato che non decolla: al 13 luglio la casella degli acquisti è ferma allo zero.

Il tecnico avrebbe dato un ultimatum a Lotito: almeno un paio di rinforzi entro 7 giorni, altrimenti in casa biancoceleste potrebbe scoppiare una grossa grana. Palla al patron.