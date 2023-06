Calciomercato Lazio, UFFICIALE: Rabiot rinnova, cosa cambia per Milinkovic. Il comunicato del club bianconero sul prolungamento di contratto del francese

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha comunicato il rinnovo di Adrien Rabiot per un’altra stagione. Contratto prolungato fino al 30 giugno 2024, i dettagli nella nota del club. Ecco come cambia la situazione sul fronte Milinkovic: inizialmente si pensava che il serbo fosse solo un’alternativa a Rabiot per il club bianconero, nel caso non rinnovasse, ma ora che il giocatore francese ha rinnovato, la Juve può provare a prende il Sergente cedendo prima Zakaria e Mckennie. In particolare, Zakaria era stato offerto giorni fa alla Lazio come contropartita per il serbo, ma il club capitolino lo ha rifiutato.

COMUNICATO – «Juventus e Adrien Rabiot ancora insieme! Adrien rinnova fino al 30 giugno 2024 ed è pronto a vivere ancora emozioni con la maglia bianconera. 177 presenze, 17 gol segnati e tre trofei conquistati (uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana): questo il bottino accumulato fin qui, destinato a essere arricchito ancora. Le strade di Rabiot e della Juventus si sono incrociate per la prima volta nell’estate 2019, al termine della sua avventura con il PSG, e in queste quattro stagioni Adrien è sempre stato centrale per il centrocampo bianconero. 37 presenze in Serie A con un gol messo a segno nella prima stagione, quella terminata con la conquista dello scudetto; 47 apparizioni e 5 gol nella seconda, con la vittoria di Coppa Italia e Supercoppa Italiana; 45 presenze senza gol nella terza e poi l’exploit personale in quest’ultima, dove è sceso in campo 48 volte (secondo in rosa per minutaggio dietro Danilo), segnando ben 11 gol: 8 in Serie A, 2 in Champions League e 1 in Europa League. Dalla stagione 2019/20 nessun giocatore ha disputato più gare di lui (177, al pari di Cuadrado), e, inoltre, quest’anno, Adrien ha anche fatto registrare il suo record di assist e di gol. A proposito di gol, nessuno ne ha segnati più di lui all’Allianz Stadium in questa stagione, in quella che è diventata casa sua, teatro delle sue cavalcate che tante volte hanno trascinato la squadra. La storia non è finita, abbiamo ancora strade da percorrere fianco a fianco e siamo pronti a continuare a correre insieme verso i nostri obiettivi. Congratulazioni, Adrien!».