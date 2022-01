Calciomercato Lazio: tutti i nomi per gennaio

L’apertura del calciomercato invernale è alle porte. La Lazio è a caccia di un colpo in difesa e uno in attacco. Ecco tutti i nomi

Tare pronto a rinforzare la squadra a gennaio e accontentare Sarri: servono un vice Immobile e un terzino sinistro.

Prima di acquistare serve però vendere e liberarsi di alcuni giocatori. La lista è lunga: Vavro, Jony, Muriqi, Escalante, Durmisi, Lukaku, Adekanye e Lombardi. É la missione parallela che Tare dovrà portare avanti per tutto gennaio.

Per quanto riguarda il mercato in entrata il nome che spicca su tutti è quello di Kurzawa francese classe 1992 in forza al Paris Saint-Germain. In questa stagione il terzino non ha trovato spazio (una sola presenza in coppa nazionale) e sarebbe felice di cambiare aria, così come il club parigino sarebbe d’accordo su un suo addio anche in prestito. La formula del prestito è gradita alla Lazio, ma il problema è legato all’ingaggio. Kurzawa infatti guadagna 5 milioni al Psg, cifra troppo alta per le casse laziali (Immobile è il più pagato con 4). La Lazio spera che il Psg partecipi al pagamento dello stipendio del francese. L’alternativa Van Aanholt, olandese in forza al Galatasaray. Per lui si pensa ad uno scambio con Muriqi che piace ai turchi. Più difficile arrivare ad Angileri, argentino 27enne che gioca nel River Plate. Suggestione Santon, in un’operazione in stile Pedro.

VICE IMMOBILE – In attacco invece con Muriqi in uscita i nomi che si sono fatti per il vice Immobile sono quelli di Lasagna, Kalinic, del possibile ritorno dell’ex Keità Balde ora al Cagliari o di un possibile scambio con il Torino per Zaza con Manuel Lazzari che farebbe il percorso inverso. Non è da escludere che si rimanga così con il riadattamendo di Felipe Anderson come falso 9 per investire su altri reparti come il centrocampo dove piace Hudson Odoi, vecchio pallino di Sarri.