Calciomercato Lazio, tre priorità per l’estate: Sarri ha le idee chiare

Sembrerebbero chiare le idee del tecnico toscano per quanto riguarda la prossima sessione di mercato

Maurizio Sarri non ha dubbi e sta già preparando il mercato estivo per costruire una Lazio di livello per la prossima stagione.

Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico avrebbe messo in chiaro tre priorità per la prossima sessione di calciomercato: un vice Immobile (Retegui sembra essere il nome più caldo), due centrocampisti dinamici, in caso di partenza di Milinkovic Savic e la sostituzione di Maximiano, ormai bocciato dal progetto biancoceleste.