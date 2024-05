Calciomercato Lazio, trattativa calda per Gosens: i DETTAGLI sul possibile scenario legato all’esterno tedesco

Tra i tanti nomi che monitora la Lazio per il futuro ci sarebbe anche quello di Robin Gosens, ex Inter, in uscita dall’Union Berlino.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il club biancoceleste starebbe spingendo seriamente sull’esterno, con contatti sempre più intensificati con l’entourage del giocatore. Eventuale investimento di 10-12 milioni, anche se potrebbe arrivare con la formula del prestito oneroso e riscatto obbligatorio.