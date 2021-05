Calciomercato Lazio, trattativa avviata per Boateng: i dettagli

Calciomercato Lazio, la trattativa per Jerome Boateng sembra avviata: contatti nelle ultime ore, l’affare potrebbe chiudersi

Jerome Boateng è il nome che rimbalza da questa mattina per la Lazio. Il club, nelle scorse ore, avrebbe avuto un colloquio con Fali Ramadani, procuratore di Sarri e non solo: nella lista degli assistiti c’è infatti anche il difensore ormai ex Bayern Monaco.

Come riportato da Tuttomercatoweb, la trattativa sarebbe ben avviata e buone le possibilità che l’affare si chiuda.