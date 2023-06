Calciomercato Lazio, Torreira è ad un passo: lo annunciano i media turchi

Calciomercato Lazio, secondo quanto riportano i media Turchi i biancocelesti sarebbero ad un passo dal chiudere per l’ex Fiorentina

La Lazio è a lavoro per rinforzare la rosa da consegnare a Sarri in vista della prossima stagione che porterà al ritorno in Champions League. Secondo quanto riportano i media turchi, il club biancoceleste sarebbe ad un passo dal chiudere la trattativa per riportare in Italia Torreira.

Il club di Lotito proseguono i giornali turchi, acquisterà l’ex Samp e Fiorentina per 8 milioni più due di bonus.