Calciomercato Lazio, Torreira al lavoro per recuperare la condizione – FOTO

Calciomercato Lazio, Torreira al lavoro per recuperare la condizione: Il post social dell’obiettivo di mercato biancoceleste

Da tempo il primo nome sulla lista della Lazio per il centrocampo, Lucas Torreira non ha preso parte al ritiro del Galatasaray in Austria, per alcuni problemi fisici dai quali sta recuperando.

Come postato dal giocatore sul suo profilo Instagram, l’uruguaiano sta valorando in Turchia per rimettersi in forze, magari per una nuova avventura italiana.